Rinder, Staub und Pampa

„Können sie eigentlich reiten? Der Ort, an dem wir forschen, ist nur per Pferd zu erreichen.“ Wir denken zunächst an einen Scherz, aber das Paläontologen-Team scherzt nicht, jedenfalls nicht in dieser Angelegenheit. Um die Heidelberger Forscher bei ihren Ausgrabungen im südchilenischen Patagonien zu begleiten, müssen wir tatsächlich die Pferde satteln. Als redaktionsbekannter Pferdefan freue ich mich natürlich auf diese außergewöhnliche „Anreise“ in das abgelegene Forschungscamp. Die Begeisterung bei meinem Kamerateam hält sich schwer in Grenzen.