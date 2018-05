Erstausstrahlung ZDF



Folge 2: Glanz und Gloria am 12. Juli 2015, 19.30 Uhr - und in der Mediathek



Buch Sabine Klauser

Regie Stefan Schneider, Martin Carazo Mendez



Redaktion TV Bernhard von Dadelsen

Redaktion Online Michael Büsselberg



Weitere Folgen:



Folge 1: Macht und Reichtum am 5. Juli 2015, 19.30 Uhr - und in der Mediathek



Folge 3: Elend und Fortschritt am 19. Juli 2015, 19.30 Uhr - und in der Mediathek