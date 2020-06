Goldrausch am Yukon

Häufig folgten Abenteurer dem Lockruf des Goldes. Legendär ist der Goldrausch im Yukon Territorium, wo unweit des Klondike River zum ersten Mal Nuggets in riesigen Mengen gefunden wurden.



Ende des 19. Jahrhunderts strömten Hunderttausende in das entlegene Gebiet im äußersten Nordwesten Kanadas. Die Nachricht über reiche Vorkommen in der unwirtlichen Gegend verbreitete sich in Amerika wie ein Lauffeuer, kurz darauf sogar bis Europa und Asien.