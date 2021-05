Doku | Terra X - Goldknappheit (5/12)

Am begehrtesten ist die Prägung in Gold. Doch der Bedarf ist größer als die Reserven: Das (bisher) weltweit geförderte Gold entspricht einem Würfel von rund 20 Metern Kantenlänge, die gesamten Goldvorräte der Erde füllen gerade mal drei olympische Schwimmbecken. Deshalb wird die Goldbindung der Währungen in den siebziger Jahren aufgegeben.