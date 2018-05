Herman, der Apache

Wie wohnten Indianer? Zuerst fällt da Tipi ein. Aber die Indianer hatten eine ganze Brandbreite von verschiedenen Haustypen: Die Art der Behausung hing vom jeweiligen Klima und den vorhandenen Materialien ab. Die wichtigsten Indianer-Behausungen waren Tipi, Wigwam, Peublo, Lang-und Plankenhaus, Hogan, Erdhaus und Grashütte.



Das Tipi war im Winter warm und im Sommer kalt. Es bestand aus einem Stangengerüst und einem Überzug aus abgeschabten, mit Sehnen zusammengenähten Bisonhäuten. Es bot genug Platz für Schlaflager, einen Stapel Brennholz, einigen Gegenständen und für die Feuerstelle.



Der Wigwam zeichnete sich durch ein kuppelförmiges Dach und einem Rahmen aus festen Stangen, die in die Erde gesteckt wurden, aus. An den festen Stangen wurden andere kreuzweise angebracht. Das Gestell wurde dann mit Birkenrinde oder aus Binsen gewebten Matten und Schilfrohr bedeckt.



Das Erdhaus fand sich vor allen Dingen im nördlichen Nebraska und wurde von den Arikara, Hidatsa, Omaha, Pawnee und Ponca benutzt. Es hatte einen runden Grundriss mit einem Durchmesser von 10-20 Meter und stand in einer halbversenkten Grube von 1-1,2 Meter Tiefe. Darum wurde das Haus konstruiert. Es wurde oft von mehreren Familien bewohnt. In Dörfern wurden sie von Holzzäunen oder Erdwällen von 1,80 Meter Höhe umgeben.



Der Hogan war die traditionelle Behausung der Navahos. Es wurde aus einem Rahmen aus schweren Pfählen gebaut, die wie Tipis aufgerichtet waren. Er ist im Prinzip eine Mischung aus Tipi und Erdhaus und mit einer dicken Schicht Erde und Ton bedeckt. Oben hatte der Hogan noch einen Rauchabzug.



Vom Langhaus gab es zwei Typen, einen mit rundem Dach, der andere mit Giebeldach. Es war bis zu 30 Meter lang und beherbergte vier bis fünf Familien einer Sippe. Sie bestanden aus einem Pfahlgerüst und war mit Ulmenrinde gedeckt. Besonders die Irokesen wohnten in Langhäusern.

Das Pueblo ist ein stufenförmiges, bis zu fünf Stockwerke hohes Haus. Pueblos wurden aus Felsgestein oder Adobe errichtet. Die einzelnen Stockwerke waren nur über Außenleitern erreichbar.



Die Grashütte war typisch für die Caddos. In einem Kreis wurden Stangen in die Erde gesteckt und an der Spitze zusammengebunden. Daran wurden waagerechte Stangen befestigt auf denen ein Grasbelag kam.An der Nordwestküste Amerikas dominierte das Plankenhaus. Mehrere Stützbalken wurden für die mächtige Dachträgerkonstruktion benötigt. Der Fußboden war terrassenförmig in zwei Stufen angelegt. Die obere Terrasse hatte die gleiche Höhe wie der Erdboden, die zweite lag tiefer. Plankenhäuser waren 15 Meter lang und zehn Meter breit und fensterlos. Davor standen oftmals Totempfähle aus Holz.