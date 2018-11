Im Bann des Lichts

Durch die Rotation und das Brodeln der Sonne verdrillt sich ihr Magnetfeld.

Die moderne wissenschaftliche Astronomie hat die Sonne endgültig von ihrem göttlichen Thron gestürzt. Doch noch immer gebietet unser Zentralgestirn Ehrfurcht: Regelmäßig spuckt die Sonne tonnenweise Tausende Grad heißes Plasma in den Weltraum. Dieser Sonnenwind macht es den sonnennahen Planeten schwer, Leben hervorzubringen. Denn die energiereichen Teilchen des Sonnenwindes können Moleküle zerstören und so das Leben gefährden. Doch die Erde besitzt einen einzigartigen Schutzschild: In ihrem Innern brodelt glutheißes, flüssiges Metall, das ein starkes Magnetfeld erzeugt. Das Erdmagnetfeld lenkt den Sonnenwind ab und lässt ihn an uns vorbeiziehen. Die elektrisch geladenen Sonnenteilchen werden daran abgelenkt. Nur an den Polen treffen wenige Sonnenwindteilchen auf die irdische Atmosphäre und erzeugen hier die faszinierenden Polarlichter. Dank des Schutzschilds der Erde können wir das Beste der Sonne gefahrlos nutzen: ihre lebensspendende Wärme und ihr Licht.