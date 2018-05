Imperium - Der letzte Kampf der Ritter

Als kosmopolite Kreuzfahrer entwickeln die einstigen Retter des christlichen Abendlandes in der Begegnung mit der orientalischen Kultur einen neuen Lebensstil, einen ganz besonderen ritterlichen Kodex. Sie verpflichten sich zum karitativen Dienst an den Armen und Schwachen, pflegen ausgiebig Dichtkunst und Liebeslyrik, predigen Großmut und Großzügigkeit und organisieren sich bald in Kleinstaaten, die sie nach Vorbild der Mönche "Orden" nennen. In Jerusalem und Akkon, auf Malta und Rhodos, aber auch im hohen Nordosten Europas entstehen regelrechte Ritter-Reiche. Von hier aus erfährt das Abendland über fast zwei Jahrhunderte eine tiefgreifende, bis in die Gegenwart nachschwingende Prägung.