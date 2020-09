Doku | Terra X - Klein, bunt und wild auf Zuckerwasser (2/7)

An den Nektar am Blütengrund gelangt nur, wer mit seinem Schnabel tief hineintaucht. Dabei bleibt der Blütenstaub an den Kopffedern hängen. Der Kolibri wird so zum Bestäuber seiner Futterpflanze.