Kann die Erde den Sonnentod überleben?

Wer glaubt, das wäre der gefährlichste Moment in der Zukunft des Sonnensystems - die Probleme fangen hier gerade erst an. In der Folge beginnt die Sonne, Masse abzustoßen, die Planetenbahnen könnten instabil werden, und am Ende müsste die Erde extrem nahe an die Sonne ran, um noch genug Restwärme abzubekommen.