Magisches Deutschland

Einige dieser Heiligtümer, Kult- oder Opferplätze sind seit langem bekannt, andere wurden erst in den vergangenen Jahren identifiziert und an so manchem warten noch spannende neue Entdeckungen. Zu erkennen sind sie nicht nur an ihrer geografischen Lage, oder besonderen Naturformationen, sondern oft auch durch künstliche Markierungen, wie Steinwälle oder Holzpfähle. Die Variationsmöglichkeiten sind dabei so vielfältig wie die Orte selbst. Ihnen allen gemein ist, dass unsere Ahnen dort besondere Energien vermuteten.