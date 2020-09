Doku | Terra X - Mandelbrot und der Code des Lebens (10/14)

Die Feinstrukturen erinnern an Formen in der Natur, zum Beispiel an Pflanzenstrukturen, schneckenähnliche Spiralen und Blattmuster. Es gibt auch Bereiche, die Flussläufen oder Blutgefäßen ähneln.