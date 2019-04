Meilensteine der Vermessung

Doku | Terra X - 1970er Jahre: Der Sprung ins All (18/19)

Wenige Entwicklungen haben das Leben der Menschen so verändert wie der Sprung ins All. Rund 1000 aktive Satelliten umkreisen heute unseren Planeten, überwachen und vermessen ihn bis ins kleinste Detail. Auch aus der Navigation auf See, in der Luftfahrt und im Straßenverkehr sind sie nicht mehr wegzudenken, seit das US-Verteidigungsministerium in den 1970er Jahren das Global Positioning System – kurz GPS – entwickelt hat.