Mission X: Wettlauf der Giganten

Nach Abschluss des Maschinenbaustudiums tritt der 23-jährige Claude Dornier am 1. Oktober 1907 eine Stellung als Konstrukteur in einer Maschinenfabrik in Karlsruhe an. Als Erstes entwirft er eine Transportvorrichtung für Särge in einem Krematorium, doch seine Leidenschaft gilt der Luftfahrt.