Alexander Gerst im russischen "Star City"

Doku | Terra X - Üben, üben, üben (13/17)

Bis zu 1000mal trainieren die Astronauten im Simulator, so dass sie auf den Ernstfall vorbereitet sind. Zudem üben sie das manuelle Andocken an die ISS und den manuellen Rückflug – falls die automatisierten Systeme versagen. Das ist extrem anstrengend, weil die Raumfahrer so lange in der Kapsel sitzen wie ein Flug zur ISS dauert. Einfach ist es auch nicht. Gerade beim Rückflug muss der richtige Anflugwinkel erreicht werden.