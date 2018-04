Der Aufstand der Wale

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist die Insel-Stadt Nantucket (US-Bundesstaat Massachusetts) das Zentrum der Pottwaljagd.



1807 Am 1. Oktober kreuzt Kapitän Edmund Gardners Walfänger „Union“ im Südatlantik. Das Schiff wird von einem Wal angegriffen und sinkt. Die Mannschaft kann sich mit dem Rettungsboot auf eine Insel retten.



1810 Ein männlicher Pottwal mit einer großen weißen Narbe quer über der Stirn attackiert nahe der Insel Mocha vor der chilenischen Küste erstmalig ein Walfangboot.



1815 Kapitän Edmund Gardner will mit einem neuen Walfänger in noch unbekannte Jagdreviere vorstoßen. Im Dezember passiert er Kap Hoorn.



1816 Vor der chilenischen Isla Mocha sichtet Gardener einen Wal. Er greift ihn mit der Harpune an, stürzt dabei ins Meer und wird von dem Wal schwer verletzt. Der Wal bekommt den Namen Mocha Dick.



1819 Ein Walfangschiff knackt die Rekordmarke von 2.000 Fässer Pottwalöl. Die Crew hatte den geheimen Treffpunkt der Pottwale („Offshore Grounds“) entdeckt.



1820 Die „Essex“ aus Nantucket wird von einem über dreißig Meter langen Wal gerammt und auf den Meeresboden geschickt. Die Überlebenden sind sich sicher, dass der legendäre „Mocha Dick“ sie gezielt angegriffen hat.



1831 Ein britisches Schiff nimmt Kurs auf die Mocha-Insel. Der Schiffsarzt, Doktor Thomas Beale, will den Gerüchten über „Mocha Dick“ wissenschaftlich auf den Grund gehen. Er arbeitet an einem Buch über „Die Naturgeschichte der Pottwale“. Herman Melville wird es später als Quelle benutzen.



1833 Rund 70.000 Menschen leben direkt oder indirekt von der Walfang-Industrie.



1839 Mocha Dick wird auch außerhalb von Walfängerkreisen bekannt. Jeremiah N. Reynolds schreibt im „Knickerbocker Magazine“ einen Aufsatz über den legendären Wal.



1841 Edmund Gardner ist jetzt Vorsitzender der Bruderschaft der Walfänger, die ein Kopfgeld auf die „Terrorwale“ ausgesetzt hat. Das höchste erzielt „Mocha Dick“. Der Kapitän William Rogers des Walfängers „John Jay“ aus Bristol soll die angriffslustigen Pottwale ausmerzen. Schon im Südatlantik, vor den Falklandinseln, wird ein Wal gesichtet, auf den die Beschreibung „Mocha Dicks“ passt. Einem Harpunier gelingt es, sein Eisen zu platzieren. Doch dann greift „Mocha Dick“ plötzlich an. Der Gegenschlag der Waljäger ist gescheitert.



1851 Herman Melvilles epischer Roman „Moby Dick“ erscheint, er greift die schicksalhafte Jagd auf den weißen Wal auf. Der Roman wird von der Kritik zerrissen, Melville gibt daraufhin die Schriftstellerei auf und wird Zollinspektor in New York. Erst im 20. Jahrhundert entdecken Leser und Literaturkritiker „Moby Dick“ wieder. Es erfährt nun eine Wertschätzung, die bis heute anhält: Es gilt immer noch als eines der anspruchsvollsten Bücher der amerikanischen Literatur.



1859 Ein Harpunier eines schwedischen Walfangschiffes versetzt dem altersschwachen und auf einem Auge erblindeten Mocha Dick den Todesstoß. Danach verliert der Walfang an Bedeutung. Das billigere Erdöl ersetzt die Walprodukte und verhindert in letzter Minute die Ausrottung der faszinierenden Giganten. Über zweihunderttausend Pottwale haben bis dahin ihr Leben gelassen. Ein Einziger aber schien unverwundbar zu sein und wurde als "Moby Dick" zum Mythos der See.