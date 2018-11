Fünf weitere Monster und ihre Mythen

Doku | Terra X - Werwolf (2/5)

„Mannwolf“ müsste er eigentlich heißen. Der Name Werwolf stammt aus dem Germanischen und meint bis heute ein Mischwesen – halb Mann, halb Wolf. Allerdings waren die Germanen nicht die ersten, die Werwölfe in kalten Winternächten fürchteten. Die Ursprünge dieses Monsters lassen sich noch viel weiter in die Vergangenheit verfolgen. Bereits vor fast 4000 Jahren wird beispielsweise die Göttin Ištar im ersten großen literarischen Werk der Weltgeschichte, dem Gilgamesch-Epos, beschuldigt, einen früheren Anbeter in einen Wolf verwandelt zu haben.