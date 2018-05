Neues aus dem Reich der Superzeitlupe (1/2)

Mit einer weltweit einzigartigen Unterwassertechnik macht sich das "Terra X"-Team auf die Jagd nach den sagenumwobenen Sprintern der Meere, den Segelfischen. Solche Aufnahmen in Echtzeit sind eine Seltenheit, denn Segelfische sind nicht leicht aufzuspüren und mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde sind sie doppelt so schnell wie ein Killerwal. Manche Exemplare schwimmen in ihrem Leben bis zu 320.000 Kilometer weit, theoretisch also achtmal um die Erde.