Refugium für Robben

Hawaii-Mönchsrobben sind schon sehr lange auf der Erde. Die Gattung gibt es seit mehr als 15 Millionen Jahren. Vom Nordatlantik wanderten sie ins Mittelmeer, in die Karibik und in den Pazifik. Damals war der Isthmus von Panama noch offen. Als sich vor rund 3,5 Millionen Jahren die Lücke zwischen Nord- und Südamerika schloss, verlief die Entwicklung der Arten getrennt: Die Karibische Mönchsrobbe ist heute ausgestorben. Von der Mittelmeer-Mönchsrobbe leben noch 500 bis 600 Exemplare an einsamen, zerklüfteten Abschnitten der türkischen Küste. Die Art Hawaii-Mönchsrobbe zählt aktuell 1149 Tiere.