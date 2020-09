Riesentiere der Eiszeit

Doku | Terra X - Riesenwaran und Riesenvogel (1/6)

Der Riesenwaran Megalania starb in Australien vor etwa 50.000 Jahren aus. Er erreichte eine Länge von bis zu sechs Metern und wog mehrere hundert Kilogramm Wegen seiner isolierten Lage hat sich in Australien eine vollkommen andere Tierwelt entwickelt als auf der übrigen Erde. Die Riesenvögel in Australien, auch bekannt als Donnervögel, verschwanden bereits in einer Phase, in der es noch keinen tiefen klimatischen Einschnitt gab. Auch hier war der Einfluss des Menschen verheerend. Experten fanden mehr als 200 prähistorische Feuerstellen der Ureinwohner, die verkohlte Eierschalen der Riesenvögel enthielten. Gleichzeitig waren diese Eier wohl auch eine wichtige Nahrungsquelle für den Riesenwaran Megalania. Experten folgern daraus, dass es genügte, dass der Mensch regelmäßig Vogelnester plünderte, um gleich zwei Vertreter der Megafauna stark unter Druck zu setzen.