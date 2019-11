Schliemanns Erben (4/4): Das Vermächtnis der Steppenkrieger

Die Interpretationen gingen zunächst in alle Richtungen. Auch an die Spuren Außerirdischer dachte man. Schließlich lieferten Funde des Archäologen Gennadij Zdanovich den Beweis: Die gesamte Anlage ist eine in sich geschlossene Konstruktion, die Reste einer bronzezeitlichen Siedlung - Arkaim. Sie wurde von ihren Bewohnern aus bisher unbekannten Gründen verlassen und vollständig niedergebrannt.