Supertiere: Die Trickreichen

Wer da lebt, wo er eigentlich nicht hingehört, muss erfinderisch sein. Wasserspinnen der Art Argyroneta aquatica basteln sich am Ufer eines Gewässers aus einer Luftblase eine Art Taucherglocke, die sie mit ihrer feinen Spinnenseide unter Wasser an einer Pflanze verankern. In ihrem "Aqua-Lab" gehen sie dann auf Tauchstation, und das einen ganzen Tag lang. Der Trick: Die Krabbeltiere holen sich den lebenswichtigen Sauerstoff mit Hilfe ihrer Taucherglocke direkt aus dem Wasser. Das funktioniert, weil der sogenannte Sauerstoffpartialdruck innerhalb und außerhalb der Luftblase unterschiedlich ist. Außerhalb der ist er hoch, innen niedrig. Dadurch kann der Sauerstoff aus dem Wasser in die Glocke diffundieren. Ein Supertier mit Supertrick.