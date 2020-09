Supertiere: Riesen

Bei der Moderation der Supertierfolge „Riesen“ hatte Dirk Steffens als Komparsen den Geparden Arab an seiner Seite. Die Raubkatze wurde in einem deutschen Zoo geboren und musste mit der Flasche groß gezogen werden, weil ihre Mutter sie nicht angenommen hat. Seitdem Arab acht Wochen alt ist, lebt er in einem Gehege unter der Obhut von Astrid und Gerhard Harsch, die eine Filmtierschule betreiben. In den folgenden Video-Clips sprechen die Tiertrainer darüber, wie man die Tiere fit hält und auf den Umgang mit der Kamera vorbereitet.