Supertiere: Wilder Kindergarten

Auch im zweiten Teil der zweiten Supertiere-Staffel wagt Moderator Dirk Steffens indiskrete Blicke ins Familienleben der Tiere. Diesmal nimmt er sich die Eltern und ihren Nachwuchs vor. Welche Mühen viele Tiere auf sich nehmen, welche Tricks und Methoden sie anwenden, um ihren Nachwuchs aufzuziehen, das ist Thema in der Folge "Wilder Kindergarten". Dabei erinnert so manches an menschliche Verhältnisse.