Making of zu "Vulkane in 360 Grad"

Dabei war noch eine letzte Hürde zu umschiffen. Wie sich in der Produktion herausstellte, gab es für die Endberechnung der Simulation keine virtuelle Kamera, welche dem Vorhaben gewachsen war. Erst in einer Co-Entwicklung mit der Universität Glasgow gelang es, eine eigene Software-Kamera zu entwickeln.Das Problem: Für die Ausgabe eines perfekten stereoskopischen Bildes in VR benötigt man eine sehr komplexe Strahlenfunktion. Bei einem normalen Film, in dem man sich nicht frei umsehen kann, reicht es einfach, die zwei Kameras für die beiden Augen einige Zentimeter voneinander entfernt zu berechnen. Der Tiefeneffekt stellt sich dann ein. Da man aber in VR in alle Richtungen blicken kann, funktioniert das hier nicht. Je weiter man von der ursprünglich berechneten Blickrichtung abweicht, desto stärker reduziert sich der räumliche Eindruck. Leider gab es zu der Zeit, als das Projekt in der Herstellung war, keine Kamera in 3DS Max, welche dieses Problem lösen konnte.