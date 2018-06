Deutschland von unten (1/2): Land

Wie konnte ein Höhlensystem dieses Ausmaßes entstehen?



Alpine Schachthöhlen entstehen durch die Kombination mehrerer Faktoren. Dabei spielt die Kalklösung durch Wasser, Regen oder Schneeschmelzwasser und der Niveauunterschied zwischen der Bergoberfläche und dem tiefsten Quellaustritt die entscheidende Rolle. In Karstmassiven wie dem Untersberg verschwindet jeder Wassertropfen sofort im Untergrund. Hier versickert er in feinsten Spalten und Klüften. Durch seine chemischen Eigenschaften löst das Wasser langsam aber stetig den Kalkstein auf. So entstehen im Lauf der Zeit entlang der tektonischen Schwachstellen Schächte und Gangsysteme.



Gleichzeitig verändert sich auch die den Berg umgebende Landschaft: So legen beispielsweise Gletscher oder Bäche die Täler tiefer. In der Folge sinkt auch der Karstwasserspiegel im Berg, da die Quellaustritte mit dem Talboden in die Tiefe wandern. Bislang wassergefüllte Horizontalgänge fallen trocken und das Wasser sucht sich erneut den schnellsten Weg in die Tiefe. So entstehen dann erneut Schachtzonen. In der Riesending-Schachthöhle lassen sich drei ausgedehnte Horizontalniveaus aufzeigen. Insgesamt haben wir in den letzten 13 Jahren über 19 Kilometer labyrinthische Höhlengänge entdeckt und vermessen. Die tiefsten Teile der Höhle reichen bis zum Grundwasserspiegel in 1.148 Metern Tiefe unter dem Eingang hinab.