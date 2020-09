China – Auf der Spur der Drachen

Qin Shi Huang Di begründete die beispiellose Karriere des chinesischen Drachen. Während der erste Kaiser den Drachen in seinen Namen aufnahm, gab kaum zwanzig Jahre später die nächste Dynastie an, sie sei direkt von einem Drachen gezeugt worden. Von da an beriefen sich alle chinesischen Kaiser auf Drachenvorfahren. In der Ming-Dynastie erlebte der Drachenkult seinen Höhepunkt mit dem Bau der Verbotenen Stadt. Der Ort, an dem Himmel und Erde aufeinandertreffen, war bis 1911 das Zentrum des chinesischen Kaiserreiches. Während damals dem Volk der Zutritt verwehrt war – daher der Name –, strömen heute täglich rund 40.000 Besucher in den Palastkomplex. Seine Ausmaße sind gewaltig: 9.999 Zimmer verteilen sich auf 720.000 Quadratmeter, fast doppelt so groß wie die Vatikanstadt. Tausende von Drachendarstellungen zieren die Wände, am berühmtesten ist die Neun-Drachen-Mauer.