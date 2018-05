Gefahr aus den Bergen

Bei den Untersuchungen stoßen die Forscher auf zurückgehenden Permafrost: eine unsichtbare Gefahr, aber mit weltweiter Bedeutung. Permafrost ist permanent gefrorener Untergrund im Innern der Felsen. In tieferen Gesteinslagen taut das im Boden gefrorene Wasser durch den Klimawandel auf. Sickert Wasser nach, das im Winter gefriert und sein Volumen ausdehnt, können gewaltige Gesteinsmassive instabil werden.

Für Wilfried Haeberli und seine Kollegen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn in vielen Regionen ist das Eis der Berge bereits bis in große Tiefen getaut. Mit komplexen Simulationen spielen sie die Auswirkungen des schwindenden Permafrostes in den verschiedenen Risikogebieten der Alpen durch, um bei Bergrutschen rechtzeitig reagieren zu können.