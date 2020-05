Siegeszug der Düsenjets

Wer erfand das Düsentriebwerk? Beide Tüftler haben die Antwort!

Quelle: Stephanie Prisell von Ohain

Ohne voneinander zu wissen, begeben sich die zwei jungen Erfinder in das Rennen um das erste Düsentriebwerk der Welt. Beide werden erfolgreich sein. Doch erst der Verlauf des Zweiten Weltkriegs bringt es mit sich, dass die britische und deutsche Regierung Interesse zeigt an den Erfindungen Whittles und Pabst von Ohains und beide Männer mit düsengetriebenen Flugzeugen in ihren Heimatländern Testflüge absolvieren: Pabst von Ohain mit der He 178 und Whittle mit der Gloster E.28/39. Während sich manche heute noch streiten, wer der wahre Erfinder des Düsentriebwerks ist, haben sich beide Genies längst die Antwort darauf gegeben: beide (s. Bild). Unbestritten ist aber, dass dank ihrer Leistungen mit der Messerschmitt Me 262 und der Gloster Meteor die ersten Düsenflugzeuge in Serienproduktion gehen und die Welt angesichts der Erfindungen schrumpft.