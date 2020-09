Superbauten (3/3): Die Dresdner Frauenkirche

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Frauenkirche nur noch ein Trümmerhaufen. In einem einmaligen Großprojekt und mit der Hilfe von Spenden aus der ganzen Welt konnte das Gotteshaus wieder aufgebaut werden. Am 30. Oktober 2005 wurde die Frauenkirche in einem feierlichen Gottesdienst eingeweiht. Der größte Sandsteinbau der Welt ist heute ein Symbol der Versöhnung und Völkerverständigung.