Tod am Keltenhof

Nun werfen archäologische Forschungen ein neues Licht auf den Ort und seinen Herrscher. Wissenschaftler sind im Jahr 2005 bei ihrer Suche nach Siedlungsresten im Umfeld der Residenz unerwartet auf Massengräber gestoßen. Gruben, in die die Leichen einfach hineingeworfen wurden - ein Skandal für Kelten, die Verstorbene normalerweise sorgfältig für ein Leben im Jenseits ausstatteten und einen reichen und ausgeprägten Totenkult betrieben. Die Suche nach der Todesursache der mindestens 24 Menschen entwickelt sich zu einem dramatischen Wissenschaftskrimi, zu einer Zeitreise in das Reich der Kelten. Gemeinsam untersuchen Archäologen und Pathologen die Gebeine im histologischen Labor und unter dem Elektronenrastermikroskop, schließen ein Seuchenszenario oder andere tödliche Krankheiten aus. Die Spur führt die Forscher schließlich nach Frankreich, in das Kriegerheiligtum von Ribemont-sur-Ancre und an die Quelle der Seine, wo der Flussgöttin Sequana jahrhundertelang Opfer dargebracht wurden.