Sturm auf Jerusalem

Hat die Bibel also Recht? Aber warum ließ sich Sanherib, der als blutrünstiger Eroberer gefürchtet war, das Ziel seines Feldzugs entgehen? Und warum sah er davon ab, Jerusalem zu schleifen und den Anführer Hiskia zu Tode zu foltern, wie er es sonst üblicherweise mit anderen Aufständischen tat?



Der Film geht der spannenden Frage nach, was 701 vor Christus in Jerusalem wirklich geschah, und versucht, die historische Wahrheit hinter dem Bibeltext zu erforschen. Aus den biblischen Quellen, den assyrischen Keilschriften und Bilddokumenten sowie dem archäologischen Befund ergibt sich ein erstaunlich lebhaftes Bild der Geschehnisse in Juda und Jerusalem. Das Ereignis findet statt in einer Epoche, die als Markstein auf dem Weg zum Monotheismus gilt und somit von maßgeblicher Bedeutung für die kulturelle Geschichte des Abendlands ist.