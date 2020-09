Wilder Planet (1/2)

Zu jedem Zeitpunkt herrscht auf der Erde das unterschiedlichste Wetter. Meist folgt es Regeln, an die sich der Mensch angepasst hat. Doch, der eingespielte Umgang mit dem Wetter ist nicht überall gleich: Ein Tuareg in der Sahara ist gewöhnt mit wenig Wasser auszukommen - für einen Europäer wäre das ein Desaster. Die Menschen in Indien sehnen die Monsunzeit geradezu herbei; in Europa würden solche Niederschlagsmengen eine Katastrophe auslösen. In Großbritannien führen Schneefälle, die für die Alpen normal sind, zum absoluten Verkehrschaos.