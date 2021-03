Neue Überlebenschance für den Feldhamster

Er ist anspruchsvoll, farbenprächtig, sehr mutig und wehrhaft. Der Feldhamster ist der Architekt unterm Acker. Er buddelt seinen Bau am liebsten in den Boden bewirtschafteter Felder und verlässt ihn erst bei Dämmerung. Riesige Monokultur-Flächen und schnelle, hocheffiziente Erntemaschinen machen dem kleinen Nager seit Jahren das Leben schwer. In dem Video erfahrt Ihr, was alles unternommen wird, damit der Feldhamster eine Überlebenschance bekommt.