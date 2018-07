Übersinnliches und Zwischentierisches

In der dritten Folge, "Meine Lieblinge", präsentiert Dirk Steffens seine Favoriten der ersten beiden Staffeln. Dazu gehören erstaunliche Supertalente, die zum Beispiel übers Wasser laufen können oder uns Menschen sogar mit ihren Gedächtnisleistungen übertreffen. Immer wieder stoßen wir bei den Recherchen zu den "Supertieren" auf Phänomene, die den Forschern noch immer Rätsel aufgeben. Ob Tiere tatsächlich so etwas wie Empathie empfinden oder in der Lage sind, sich in ein anderes Lebewesen hineinzuversetzen, kann bis heute niemand zweifelsfrei beantworten. Auch wissen wir nicht, was Delfine antreibt, Menschen in Not zu helfen. Berichte darüber existieren seit der Antike. Diese Grenzbereiche, die viele Fragen aufwerfen, sind besonders faszinierend. Der berühmte Verhaltensforscher Konrad Lorenz sagte einmal, unser Interesse an Tieren entspringe "der Sehnsucht des Kulturmenschen nach dem verlorenen Paradies". Vielleicht ist das der wahre Grund, warum die Welt der "Supertiere" nie langweilig wird.