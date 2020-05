Unter Grizzlys (2/2): Drama in der Wildnis

Van ist ein riesiges Männchen, möglicherweise das größte Alaskas.



Brad Josephs: "In den zwölf Jahren, die ich auf der Halbinsel Alaskas mit Braunbären verbracht habe, ist mir nie ein so großer Bär begegnet wie Van. Er ist so groß wie ein Haus."



Er ist sehr aggressiv und sein Wirken ist schockierend. Van und seine Partnerin Alice beherrschen die anderen Bären durch Gewalt und Einschüchterung.



Buck Wilde: "Alles, was er will, bekommt er auch. Hier ist sein Revier und keiner der anderen Bären darf das vergessen."



Auch das Filmteam wird dies nicht vergessen. Die Kameraleute werden Zeuge einer dramatischen Aktion.



Chris Morgan: "Plötzlich verwandelte sich das Gebiet in eine Todeszone. Für die Tiere änderte sich das Leben von einer Sekunde auf die andere."



An der dramatischen Aktion ist auch das Weibchen Alice beteiligt. Van will sie erobern, mit allen Mitteln und um jeden Preis. Doch Alice agiert ungewöhnlich eigensinnig.



Chris: "Alice ist hinterlistig und gemein. Sie wäre die perfekte Darstellerin in einer Seifenoper. Sie hat zwei Gesichter."

Bildquelle: ZDF/BBC