Ein Fall für Lesch und Steffens

Die Hochkultur der Minoer wurde vermutlich durch einen Tsunami ausgelöscht.

Im Mittelmeerraum kollidiert die afrikanische mit der eurasischen Erdplatte. Deshalb gibt es hier viele Vulkane und immer wieder Erdbeben. Ein Tsunami könnte schuld gewesen sein am Untergang der Minoer auf Kreta - einer der frühesten Hochkulturen. Das Rätsel, wie die blühende Zivilisation endete, ist für Forscher eine spannende Detektivgeschichte. In den Sedimenten an der Küste aus der Zeit des Untergangs haben Archäologen entscheidende Hinweise entdeckt. Relikte aus der Zeit liegen wild durcheinander, obwohl sie von ganz verschiedenen Orten stammen. Beispielsweise sind Scherben und Hinterlassenschaften einer Siedlung vermischt mit Muscheln aus dem Meer. So ein Durcheinander kann eigentlich nur eine Flutwellenkatastrophe verursacht haben - ein Tsunami. Von den Folgen der Katastrophe haben sich die Minoer vermutlich nicht mehr erholt. Aber was war der Auslöser für den Tsunami?