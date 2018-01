Grönland - Die Sonne bringt es an den Tag

Forscher können in Bohrkernen lesen, wie das Klima vor Jahrtausenden war. Quelle: ZED

Um Antworten zu finden, recherchieren Forscher in einem natürlichen Klimaarchiv: Sie bohren kilometertief in die Eisschichten – eine Reise in die Vergangenheit unseres Planeten. Am interessantesten für die Forscher ist der Blick in die Eem-Warmzeit vor etwa 126.000 bis 115.000 Jahren, eine Epoche, in der die Durchschnittstemperaturen auf der Erde um mehrere Grad höher lagen als heute. Etwa so warm könnte es infolge des Klimawandels in einigen Jahrzehnten werden. Was sich aus den Eisbohrkernen ablesen lässt, klingt ein wenig tröstlich: In der Eem-Warmzeit sei das Grönlandeis höchstens um ein Viertel geschrumpft. Dennoch geben die Forscher keine Entwarnung. Selbst wenn Grönland nicht völlig abschmilzt, ist der Anstieg des Meeresspiegels für viele Küstenregionen verheerend. Noch können Wissenschaftler in den Bohrkernen lesen. Doch die Kraft der Sonne droht auch unser Klimaarchiv zu schrumpfen.