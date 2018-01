Sri Lanka - Geschenk des Himmels

Für Tiere, die täglich tonnenweise Pflanzenfutter brauchen, reichen die Ressourcen in der Trockenzeit nicht mehr. Dann wandern die Elefantenherden zu besonderen Oasen: große Seen, deren Wasser niemals versiegt. Am Minneriya-See kommt es jedes Jahr zur größten Ansammlung von Elefanten in ganz Asien. Doch die Tiere lockt nicht nur das Nass, sondern vor allem das junge Gras, das an den fruchtbaren Uferstreifen der Seen wächst – Premium-Futter für Elefanten. Diese Uferstreifen kommen zum Vorschein, wenn der Wasserpegel in der Trockenzeit sinkt. Allein am Minneriya-See entstehen so 3000 Hektar saisonale Weideflächen.