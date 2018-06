Ritter (1/3): Helden aus Eisen

Gefahr droht. Jahr für Jahr ziehen ungarische Reiterhorden mor­dend und brandschatzend durch deutsche Lande. In der Not ruft König Otto im Jahr 955 zur entscheidenden Schlacht. 7000 Pan­zerreiter versammeln sich auf dem Lechfeld, um den Feind end­gültig zu schlagen. Einer der tapferen Kämpfer ist Heinrich Tangel aus Tannroda. Wie viele andere in Ottos Heer ist er zunächst kein Ritter, sondern ein schlichter Kämpfer auf einem Pferd. Als Ritter bezeichnete man zunächst vor allem die Berufssoldaten zu Pferd. Tangel hingegen war ein freier Bauer, der nur in Kriegszeiten zum Waffendienst verpflichtet war und ansonsten seine Felder be­stellte. Das Schicksal von Männern wie Heinrich interessiert Wis­senschaftler heute ganz besonders, weil zu seinen Lebzeiten das Rittertum, wie wir es uns heute vorstellen, erste Formen annahm.