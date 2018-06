Wie Elefanten denken

Interview mit Christof Koch vom Allen Institut für Hirnforschung, Seattle/Washington. Die Fragen stellte Emre Izat



Der alte Elefantenbulle Satao zeigt ein außergewöhnliches Verhalten: Wenn sich Menschen nähern, dreht er sich um und verbirgt seine Stoßzähne so schnell wie möglich hinter Büschen oder Bäumen. Halten Sie es für möglich, dass er das ganz bewusst tut?

Allein auf die Geschichte bezogen, kann ich das unmöglich beurteilen. Es klingt aber plausibel. Vielleicht hat er gesehen, wie andere Tiere wegen ihrer Stoßzähne getötet wurden. Und vielleicht hat er daraus geschlossen, worauf es die Wilderer abgesehen hatten. Allerdings würde das einen wirklich sehr hohen Grad von abstraktem Denken erfordern. Natürlich ist das möglich, aber wir müssen sehr vorsichtig sein und noch einmal einen Schritt zurückgehen und so ein Verhalten gezielt testen. Benimmt sich nur dieser eine Elefant auf diese Weise, oder zeigen alle Elefanten dieses Verhalten? Nur so können wir wirklich verstehen, was Elefanten tun und ob es tatsächlich seine Intension war, sich zu schützen. Der Bulle könnte genauso gut von einem kürzlich erfolgten Angriff traumatisiert gewesen sein, und sich jetzt - immer, wenn er Menschen sieht – aufgrund von posttraumatischem Stress wegdrehen.



Haben Elefanten also kein Bewusstsein?

Unter Bewusstsein versteht man die Fähigkeit zu fühlen und Erfahrungen zu sammeln. Gerade jetzt haben Sie ein bestimmtes Bild im Kopf. Sie hören meine Stimme, stimmt‘s? Sie agieren nicht unabhängig, sondern haben Erfahrungen. Sie haben Sorgen oder freuen sich, Sie haben irgendetwas zum Frühstück gegessen. Ihnen ist vieles bewusst, zum Beispiel, dass sie ein Mann sind oder dass Sie irgendwann sterben werden. Diese Erfahrungen zusammen bilden Ihr Bewusstsein. Zumindest unter Biologen gibt es viele, die glauben, dass wir diese Fähigkeit, Erfahrungen zu sammeln, mit vielen Tieren teilen – auf jeden Fall mit solchen, zu denen eine nahe Verwandtschaft besteht, nämlich mit den Säugetieren, wie Elefanten, Hunde, Katzen und natürlich Affen.



Einige Forscher versuchen gerade, mit Experimenten wie etwa dem Spiegeltest zu belegen, dass Elefanten sich ihrer selbst bewusst sind. Das könnte doch helfen, die Intelligenz der Elefanten zu belegen, oder?

Ich glaube, die Sache mit dem Selbstbewusstsein wird überschätzt. In der wirklichen Welt, spielt es keine so große Rolle. Stellen sie sich vor, Sie sind ein Bergsteiger. Wenn Sie an ihrem straff gespannten Seil hängen, dann konzentrieren Sie sich komplett auf das, was ihre Hände tun. Sie sind sich nicht dauernd ihrer selbst bewusst, denn Sie haben genug anderes zu tun. Ich glaube wir unterschätzen, wie oft wir uns nur der Welt um uns herum bewusst sind und nicht unserer selbst. Menschen, die Bücher über das Bewusstsein schreiben, tendieren natürlich dazu, sich ihrer ständig bewusst zu sein und andauernd über sich nachzudenken. Die meisten Tiere sind sich ihrer selbst nur selten bewusst. Mein Hund zum Beispiel setzt sich ja auch nicht hin und grübelt über sich selbst nach. Er lebt im Hier und Jetzt - alles andere interessiert ihn nicht. Außerdem ist der Test, den Sie erwähnt haben, vor allem für visuell begabte Tiere ausgelegt – für solche, die so sind wie wir. Also die großen Affen, wie etwa die Schimpansen – aber auch ein paar andere Arten, wie Delfine und einzelne Elefanten.

Basierend auf diesem Test haben einige Wesen tatsächlich eine visuelle Vorstellung von sich selbst. Sie verstehen sofort, wenn etwas nicht stimmt, sobald sie ihr Abbild im Spiegel sehen.



Nicht alle Elefanten bestehen den Spiegeltest, deshalb galten sie lange als nicht so intelligent wie Affen oder Delfine. Warum gibt es unter den Elefanten solche Unterschiede?

Naja, die Frage ist doch: Welchen evolutionären Vorteil hat man, wenn man über ein Selbstbild verfügt? Ich glaube, man kann sich einfach besser selbst verstehen. Man hat eine Art Innensicht und kann lernen, sich zu verbessern. Man kann zum Beispiel aus einer Situation lernen, wenn man sich überlegen kann: "Ich habe hier einen Fehler gemacht. Was war falsch, und wie kann ich es in Zukunft besser machen?" Zu diesem Zweck hat sich bei Wesen mit großem Gehirn schon früh in ihrer Evolution ein Selbstbewusstsein entwickelt. Und irgendwann wurde das Gehirn so groß, dass es über sich selbst nachdachte. In diesem Zusammenhang ist Selbstreflexion sinnvoll, und wahrscheinlich ist dieses Bewusstsein für sich selbst als evolutionäres Phänomen erst relativ spät aufgetreten. Aber wir müssen vorsichtig sein. Bei anderen Arten, wie zum Beispiel Hunden oder auch Elefanten, ist der Geruchssinn viel wichtiger. Es könnte durchaus sein, dass sie eine sehr genaue olfaktorische Vorstellung von sich selbst haben, aber nicht unbedingt eine optische. Vielleicht würde sie ein geruchliches Spiegelbild sofort erkennen, denn Sehen ist für sie einfach nicht so wichtig wie Riechen.



Wie kann man mehr über die Intelligenz der Elefanten erfahren? Das Verhalten von Satao legt doch nahe, dass er sich nicht nur seiner selbst bewusst war, sondern auch intelligent gehandelt hat, oder?

Die Frage nach der Intelligenz ist eine völlig andere als die nach dem Bewusstsein, Man könnte Intelligenz als die Fähigkeit beschreiben, flexibel auf eine neue Umweltsituation zu reagieren. Man lernt etwas in einer bestimmten Umwelt und passt das, was man gelernt hat, an eine neue Situation an. Aber wie genau definiert man Intelligenz? Und wie kann man sie messen? Zweifellos sind Tiere intelligent, aber man muss sich entscheiden, welche spezifischen Aspekte der Intelligenz man untersucht. Geht es um das Gedächtnis? Oder um Vorausplanung? Ist schlussfolgerndes oder abstraktes Denken gefragt? Das sind alles verschiedene Aspekte der Intelligenz. Aber wie bei Babys oder Patienten, die nicht sprechen können, können wir Elefanten nicht einfach fragen, sondern müssen die Intelligenz der Tiere unter sorgfältig kontrollierten Bedingungen erforschen. Bei großen Tieren wie Elefanten, Delfinen und Walen müssen wir dazu nach draußen gehen – in die Nationalparks oder in die freie Wildbahn.



Glauben Sie, dass sich die Intelligenz der Elefanten noch weiter entwickeln könnte?

Ja, denn die Intelligenz ist eine Art Werkzeug. Wir haben sie auch hervorgebracht. Die Frage ist aber, in welchem Zeitraum sie dazu in der Lage sind, und bei Elefanten geht es eher langsam – vielleicht zu langsam für die aktuellen Herausforderungen. Denn der Druck, den wir Menschen auf alle Ressourcen ausüben, ist sehr groß und steigt weiter an – und zwar im Zeitraum von einigen Jahren und nicht etwa Jahrhunderten. Manchmal verliert die Evolution unter Druck einige Arten, vor allem wenn ihre Fortpflanzungszyklen lange dauern. Die Elefanten befinden sich in der ungünstigen Lage, dass ihre Existenz – wie die der meisten Wildtiere – heute mehr und mehr von unserem guten Willen und unserer Fähigkeit, sie zu beschützen, abhängt.

Bildquelle: ZDF