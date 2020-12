Wilde Winterwelten

Auch der Adéliepinguin ist ein harter Bursche und mit allen Wassern gewaschen. Auf dem antarktischen Kontinent lebt er in riesigen Brutkolonien. Humorvolle bis tragische Geschichten der kleinen und großen Frackträger sind in diesem Film eingefangen.



Am Nordpol gelang es den Teams trotz extremster Bedingungen, den König der Arktis durch die klirrend kalte Polarnacht zu begleiten. Der Eisbär, das größte an Land lebende Raubtier, macht keinen Winterschlaf, sondern legt auf seinen einsamen Jagdzügen auch weite Strecken zurück. Eisbärweibchen vergraben sich im Winter in einer Schneehöhle, um ihren Nachwuchs zur Welt zu bringen. Mit dem Klimawandel verlieren die weißen Riesen zunehmend ihr Terrain und damit ihr Leben - nach vorsichtigen Prognosen schon bis zum Ende dieses Jahrhunderts.