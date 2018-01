Wilder Planet (1/3): Vulkane

Insgesamt 1900 Vulkane gelten heute nach Meinung von Wissenschaftlern als aktiv und könnten jederzeit ausbre­chen. Allein im ersten Quartal dieses Jahres meldeten sich schon einige Feuerberge mit Eruptionen zurück, unter anderem der Ätna auf Sizilien und der Sakurajima in Japan. Weitgehend unbekannt ist beispielsweise der Nyragongo in der Republik Kongo. In 3500 Metern Höhe brodelt in seinem Krater ein 1000 Grad heißer Lavasee – ein außergewöhnliches Naturschauspiel und zugleich einer der größte natürlichen Umweltverschmutzer der Welt. Täglich spuckt der Vulkan so viel Schwefeldioxid aus wie alle anderen Vulkane der Erde zusammen. Auch die gesamte europäische Industrie hat unge­fähr den gleichen Ausstoß wie der Klimakiller. Aber nicht nur die Luft ver­pestet der Feuerberg.