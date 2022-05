Cosa Nostra in Deutschland - Die brutale Macht der Mafia

Als der 12-jährige Giuseppe R. am 13. Mai 2013 mittags von der Schule in sein Zuhause im Mannheimer Vorort Kirschgartshausen kommt, stolpert er mitten in einen Albtraum. Die Leichen seiner Eltern liegen blutüberströmt in der Küche und im Wohnzimmer. Die Spurensicherung der Polizei dokumentiert zwei Täter sowie Kopf- und Genickschüsse - wie bei einer Hinrichtung.



Die typische Handschrift der Mafia. Doch das wegen Drogen- und Waffendelikten polizeibekannte Opfer, ein sizilianischer Gastwirt aus Mannheim, veranlasst weder die zuständige Mannheimer Staatsanwaltschaft noch das Landeskriminalamt in Stuttgart, von einem Auftragsmord der sizilianischen Cosa Nostra zu sprechen. In Ermittlerkreisen vermutet man zunächst eine mögliche Beziehungstat. Die Täter sind auch heute, neun Jahre nach dem Doppelmord, nicht gefasst.