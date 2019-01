Samantha Koenig war sein letztes Opfer. In den anschließenden Vernehmungen gab er immer mehr Taten zu Protokoll. Allein in den USA wurden ihm elf Morde zur Last gelegt - außer Landes können es noch mehr sein. Beweisen kann man das nur schwer: Bevor es zum Prozess kam, verübte Israel Keyes im Dezember 2012 in seiner Zelle Selbstmord.