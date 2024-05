Mit gezielten Tiefpreisen, wie Kaffee für unter vier Euro, beeinflusst ALDI nicht nur die Konkurrenz, sondern den gesamten Markt. Auch die Rosen gibt es für 1,99 Euro an der Discounterkasse. Doch welchen Preis müssen Farmarbeiter in Afrika bei der Ernte zahlen? Einblicke von vier Insidern, die genau wissen, wie das Unternehmen arbeitet.



Über 40.000 Mitarbeiter zählt der Top-Discounter allein in Deutschland. ALDIs Kassierer haben den Ruf, die schnellsten in Deutschland zu sein. Die Insider erklären, unter welchem Druck der Discounter seine Mitarbeiter zu Höchstleistungen antreibt.



Sie haben jahrelang für ALDI in verschiedensten Positionen oder als Zulieferer gearbeitet, jetzt geben sie einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen. Um sie zu schützen, treten die Insider aufwendig maskiert vor die Kamera.



Mit "Bestem aus der Region" wirbt der Discounter auf Obst und Gemüse. Doch die meisten Produkte kommen in der Regel nicht vom Bauern um die Ecke, sondern im Containerschiff und Flugzeug nach Deutschland. Die Insider zeigen auf: Hinter den Werbeversprechen steckt oft nur Profit.



In der Dokumentation "ALDI: Die Insider" enthüllen langjährige Angestellte und Zulieferer die Verkaufstricks, mit denen der weltweit größte Discounter arbeitet.