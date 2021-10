Alles auf eine Karte

Stefan Brauburger, Leiter der Redaktion Zeitgeschichte



Mit Wundern ist das so eine Sache. Gerne nimmt man den Begriff in Anspruch, wenn sich große Dinge ereignen, die sich der menschlichen Vorstellungskraft entziehen – wenn auch bisweilen nur vorübergehend. Da gelingt es einem vergleichsweise kleinen Pharma-Unternehmen während einer der schlimmsten Pandemien seit hundert Jahren innerhalb von knapp einem Jahr einen Wirkstoff zu entwickeln, für dessen Herstellung ansonsten weit mehr als zehn Jahre benötigt werden. Wer dann genauer hinter die Kulissen blickt, die Akteure, die kurze Entstehungsgeschichte, die zentralen Entscheidungen in Augenschein nimmt, bleibt dann zwar immer noch maximal erstaunt, aber das Wundersame erscheint zumindest erklärlicher, die Zutaten für die Zauberformel zum schnellen Impfstoff erkennbarer: Wissenschaftliches Know-how, bestens qualifizierte Woman- und Manpower, hohes Tempo und Entschlossenheit, große Risikobereitschaft, internationale Vernetzung und Zugang zu Milliarden-Summen, sicher aber auch eine gute Portion Fortune. All das spielte beim Sieg von BioNTech im Wettlauf um das rettende Vakzin eine entscheidende Rolle. Und dennoch schwebte Monate lang das Damoklesschwert des Scheiterns über dem Covid 19-Impfstoff-Projekt, bis ein Telefonanruf aus Amerika beim Gründer-Ehepaar im November 2020 die Erlösung brachte: Der Impfstoff wirkt zu über 90 Prozent.



Dass es auch ganz anders kommen kann, zeigt das Beispiel CureVac, der zweite deutschen Teilnehmer im Rennen. Auch hier gab es im Grunde Rahmenbedingungen, die zum Erfolg hätten führen können, aber ein persönlicher Schicksalsschlag auf der Führungsebene, anfängliche Finanzprobleme, letztlich aber auch die Zusammensetzung des Impfstoffs warfen den Mitbewerber immer wieder zurück. Es zeigt sich hier besonders deutlich, wie schmal der Grat zwischen Gewinnen und Verlieren in einem solchen Wettlauf sein kann.



Dass nun weltweit gleich mehrere Impfstoffe verfügbar sind, ist Glück im Unglück. Und die Staaten, aber auch internationale Organisationen und Gemeinschaften wie die EU müssen sich fragen lassen, welche Rolle sie denn dabei gespielt haben, den Weg zum Ziel mit zu ebnen. Wo haben sie die Initiative ergriffen, Risiken übernommen, großzügig gefördert? Da gibt es einige positive Momente aber auch viele Fehlanzeigen.



Und als sich der Erfolg einstellte, die mRNA Impfstoffe die Zulassung erhielten, kam bald schon die Frage nach der Verteilungsgerechtigkeit auf. Wo liegt die angemessene Balance zwischen den legitimen Gewinninteressen von Pharma-Unternehmen, die enorme finanzielle Vorleistungen zu erbringen haben und auch weiter in die Forschung investieren wollen, und den Bedürftigen in aller Welt, die so schnell wie möglich eine Impfungbrauchen?



Hier Gerechtigkeit herzustellen, ist in erster Linie eine politische und weniger eine unternehmerische Aufgabe. Vor allem reichere Staaten und einflussreiche internationale Organisationen haben die Chance, nicht nur Ziele zu setzen, sondern auch selbst finanzielle Mittel und Möglichkeiten zu mobilisieren, um hier mehr Ausgleich zu schaffen. Die Impfstofferzeuger sind dennoch gefordert, sich selbst zu prüfen, welcher Preis in welcher Weltregion wirklich der angemessene ist und wie sie die Menschheit an ihrem Erfolg beteiligen können.