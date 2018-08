AIDA oder TUI Cruises: Die Kreuzfahrt-Umfrage

Doku | ZDFzeit - Freie Liegeplätze an Deck (4/7)

Zur Erholung an Bord gehört auch das Sonnenbaden an Deck eines Kreuzfahrtschiffes. ZDFzeit wollte von den Urlaubern wissen, ob sie auf ihrer Reise lange nach einem freien Liegestuhl suchen mussten. Die AIDA-Passagiere waren geteilter Meinung: 39 Befragte gaben an, dass sie lange nach einer freien Liege suchen mussten. Der Rest empfand die Suche als unproblematisch. Die Gäste von TUI Cruises zeigten sich etwas zufriedener. Rund 60 Prozent der Befragten TUI-Passagiere fanden problemlos freie Liegeplätze. Nach den Fragen zum Wohlbefinden an Bord geht es in der Umfrage weiter mit den Aktivitäten an Land…