Qualitäts-Check: Akkuschrauber, Terrassenholz & Co.

Doku | ZDFzeit - Günstige Akkuschrauber (2/5)

Welcher Akkuschrauber ist am leistungsfähigsten? Ins Rennen gehen dabei jeweils die günstigsten Akkuschrauber der Baumärkte Obi, Hornbach und Bauhaus. Der günstigste kostet rund 15 Euro. An der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin wird getestet, welcher der drei Akkuschrauber die meisten Schrauben mit einer Akkuladung bewältigt. Im Labortest schafft das Gerät von Hornbach 34 Schrauben und damit die wenigsten. Das Modell von Bauhaus liegt mit 36 Schrauben im Mittelfeld. Der Akkuschrauber von Obi ist am stärksten. Sein Akku hält am längsten durch und schafft 44 Schrauben. Wie schlagen sich die etwas teureren Modelle der Baumärkte im Vergleich zu den preisgünstigen?