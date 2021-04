Doku | ZDFzeit - BG Trauer um Diana 05 (9/10)

archiv - der herzog von edinburgh (l-r), prinz william, charles graf spencer, der bruder der toten, prinz harry und prinz charles fuehren den trauerzug an (archivfoto vom 06.09.1997). am 31.08.2007 jaehrt sich zum zehnten mal der todestag von prinzessin diana, die bei einem autounfall in paris ums leben kam. die spaetere prinzessin von wales wird am 01.07.1961 als lady diana frances spencer auf dem koeniglichen gut sandringham geboren. am 29.07.1981 heiratete sie den englischen thronfolger prinz charles. zum auftakt des gedenksommers organisieren ihre beiden soehne william und harry am 01.07.2007 ein internationales konzert im wembley-stadion. foto: epa (zu dpa-themenpaket: "tod von prinzessin diana vor 10 jahren" vom 26.06.2007) +++(c) dpa - bildfunk+++