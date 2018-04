Doku | ZDFzeit - Sandra: Endlich Abnehmen ohne Diät (3/5)

Sandra ist 47 Jahre alt, lebt in München und ist Schauspielerin, Entertainerin und alleinerziehende Mutter. Sie will mehr Ausdauer haben und dabei ein paar Kilos verlieren. Doch die Diäten in der Vergangenheit haben ihren Stoffwechsel verlangsamt und sie nimmt nur schwer ab. Langes, sportliches Radfahren bei einem Puls von 130 soll bei ihr die Pfunde schmelzen lassen. In der Stadt ist das allerdings schwer und Sandra fährt mit dem Rad auf’s Land hinaus und ihrem Ziel entgegen...